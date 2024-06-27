Компания Рудковской задолжала налоговой крупную сумму

У медиа-компании продюсера и телеведущей Яны Рудковской обнаружилась задолженность перед Федеральной налоговой службой (ФНС). По данным telegram-канала «Звездач», сумма составляет 116 тысяч рублей.

«Медиа Яны Рудковской задолжало налоговой 116 тысяч рублей. Больше 10 лет продюсер владеет модным сайтом», — написано в сообщении.



За прошлый год выручка компании, которой владеет Рудковская, составила 16 миллионов рублей. Прибыль же, указанная в финансовой отчетности, равняется 134 тысячам.

Недавно Рудковская сделала комплекс пластических операций в клинике звездного хирурга Тимура Хайдарова. Среди них уменьшение груди и увеличение ягодиц. Ее навещал певец Филипп Киркоров.