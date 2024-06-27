Бородин объяснил, что грозит в РФ семьям уехавших артистов

Если родственники уехавших из России звезд занимают пророссийскую позицию, никто не будет их притеснять, заявил в разговоре с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. По его мнению, если семья поддерживает артиста, признанного иноагентом, то ситуация сложится иначе. Бородин напомнил, что «общественное порицание» никто не отменял.

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Если у родственников позиция пророссийская, то никто их притеснять не будет. Если они поддерживают своих родных, братьев, сестер и прочих людей, которые приобрели этот статус [иноагента], то притеснения будут. Есть такое понятие, «общественное порицание», которое никто не отменял, — считает Бородин.



Также глава проекта предположил, что с притеснением могут столкнуться не только родственники уехавших артистов или иноагентов. По мнению политика, это грозит всем, кто не поддерживает политику России и публично об этом заявляет в интернете.

Одни, грубо говоря, поддерживают курс нашего президента, курс нашей страны в целом. А другие дискредитируют. Конечно, будут притеснения. И будут постоянно на эту тему дискутировать, обсуждать и, соответственно, будет много недоброжелателей, — предположил Бородин.



Ранее глава ФПБК высказался о заработках певицы Лаймы Вайкуле. По мнению Бородина, она не продала свои активы в России, а переписала их на подставных лиц. Он напомнил, что звезда продолжает публично дискредитировать российскую власть.