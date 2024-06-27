Орлова пожаловалась на тарифы за мобильную связь

Певица Ольга Орлова, экс-солистка «Блестящих», пожаловалась в соцсетях на большие расходы на мобильную связь в роуминге. Об этом пишет «Газета.Ru».

Исполнительница отметила, что сегодня положила деньги на телефон и их «как корова языком слизала».

Орлова пояснила, что в июне потратила свыше 21 тыс. рублей на связь. Свои слова она сопроводила скриншотом из личного кабинета в приложении мобильного оператора.

По ее словам, она уже не знает, какой выбрать тариф с тем, чтобы «пользоваться нормально и не за миллионы миллиардов».

Ранее Орлова сообщила, что не владеет информацией об объемах заработка собственного супруга. Она отметила, что привыкла рассчитывать на свои силы, а заработок мужа для нее — приятный бонус.