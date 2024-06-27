Гвоздикова рассказала о связи с Жераром Депардье

Российской актрисе Наталье Гвоздиковой удалось поработать с Жераром Депардье. Она снималась с французским актером в фильме «Поздняя любовь» в 2010 году. Народная артистка России призналась, что иностранный коллега проявил к ней симпатию.

Гвоздикова назвала Депардье хулиганом. Знаменитый француз оказывал знаки внимания звезде фильма «Большая перемена» несмотря на то, что приехал на съемки с женщиной. Он вел себя достаточно раскрепощенно: актриса сразу поняла, что понравилась ему.

«Он всё лез ко мне целоваться, обниматься, он даже хулиганство позволил себе в кадре. Жерар попытался ущипнуть меня чуть ниже пояса», — рассказала Наталья в интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения».



Она не обиделась на коллегу, но решила над ним пошутить. Актеры должны были исполнить песню на казахском языке. Депардье сделал свой текст на французском и положил лист на пол, а Гвоздикова специально на него наступила. Депардье также подтрунивал над российской артисткой.

По словам актрисы, Депардье — талантливый актер, но очень наглый. На фестивале Кинотавр он дебоширил: напившись, Жерар сломал унитаз, упал и разбил нос.

Ранее Наталья Гвоздикова пожаловалась на маленькую пенсию. По ее словам, она должна получать надбавку в размере 20 тысяч рублей, однако ее у звезды отнимают.