Алсу прокомментировала бракоразводный процесс с Абрамовым

Суд отложил заседание на два месяца для мирного урегулирования условий раздела имущества, а не для сохранения семьи, заявила известная певица Алсу на фоне публикаций в СМИ о возможном примирении сторон. Об этом пишет РБК.

В конце мая исполнительница подала иск в суд Пресненского района. Заседание было назначено на четверг, 27 июня. Адвокат предпринимателя Яна Абрамова заявил в суде, что его клиент рассчитывает на мирное урегулирование процесса, хочет сохранить свою семью и просит перенести заседание на два месяца.

По данным портала, его ходатайство было удовлетворено. Алсу и Абрамов не присутствовали на заседании суда.

«Единственный комментарий, который могу дать сейчас, увидев комментарий его адвоката, — это то, что развод все-таки состоится», — подчеркнула певица.



Алсу уточнила, что суд отложил заседание на два месяца не для примирения и сохранения семьи, а для мирного урегулирования условий раздела имущества. Она добавила, что с ее стороны «решение принято однозначно, назад дороги нет».

Алсу заявила о возвращении на сцену на фоне развода

Абрамов, заметили журналисты, в заявлении об урегулировании ситуации написал, что общая стоимость активов и имущества, которые предлагаются к передаче Алсу, составляет ориентировочно 2,5 млрд руб. Он уточнил, что готов юридически закрепить за собой обязательства, направленные на обеспечение комфортной жизни супруги и их детей.