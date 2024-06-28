С трудом забеременевшую Сати Казанову экстренно госпитализировали

Певица Сати Казанова, недавно рассказавшая о своей беременности, попала в больницу. Она сообщила об этом в своем блоге.

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Казанова вышла на связь с поклонниками из больничной палаты. Она отметила, что пропустит свой концерт в Санкт-Петербурге из-за экстренной госпитализации.

— К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest, — сказала певица.



Артистка отметила, что поводов для беспокойства нет, ей нужно сделать «кое-какие вмешательства», чтобы в дальнейшем беременность протекала без проблем.

Сати Казанова с 2017 года замужем за итальянским фотографом Стефано. Исполнительница уже семь лет живет между Россией и Италией, совмещая семью в одной стране и работу — в другой.

Певица рассказала о своей беременности в личном блоге в начале июня. Она отметила, что ей было очень трудно забеременеть. Звезда разместила в соцсетях видеоролик, на котором виден округлившийся живот.