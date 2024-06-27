Продюсер раскрыл причину провала дебюта племянницы Галкина*

Продюсер Сергей Дворцов считает, что дебютный трек Алины Галкиной, которая является племянницей юмориста Максима Галкина, провалился из-за ее фамилии. Об этом он рассказал в беседе с «Абзацем» .

© РИА Новости

Месяц назад Галкина выпустила свою дебютную песню «Неправда», но она не обрела популярности. Также она объявила о намерении стать известным блогером, но это также ей пока не удалось.

Дворцов считает, что Галкина не сможет приобрести популярность пока носит фамилию, связывающую ее с дядей.

«Пока она носит фамилию комика, который несет русофобскую чушь, у нее ничего в шоу-бизнесе не получится. Алина сейчас будет полностью заклевана со всех сторон, потому что ее дядя признан иноагентом. Я недаром говорил еще год назад, что Макс испортил жизнь всей своей семье, включая даже Орбакайте», — добавил продюсер.



По его словам, Галкиной будет сложно «найти продюсеров, организаторов концертов и пиарщиков», поскольку никто «не станет марать руки о грязь». Дворцов уверен, что помочь в этом вопросе ей не смогут даже деньги занимающегося бизнесом отца.

*включен Минюстом в реестр иноагентом