Тимберлейк впервые вышел на связь после ареста и разозлил фанатов

Американский певец Джастин Тимберлейк, которого недавно арестовали за пьяную езду, впервые вышел на связь в соцсетях после ареста и разозлил фанатов. На это обратило внимание издание Super.ru.

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Первым сообщением артиста после инцидента стала реклама мерча прошедшей части его мирового тура. Пользователи сети раскритиковали Тимберлейка, обвинив его в неуважении к публике

«Игнорировать скандалы — его фишка?» — написал один из подписчиков.



«Он некрасиво повел себя по отношению к Бритни, а сейчас и к нам.



Где объяснение?» — добавил второй.



«У меня есть билет на его концерт, но, кажется, я не хочу на него идти», — возмутился третий.



Ранее представители певца ответили на слухи о его нетрезвом выходе на сцену.

Об аресте Тимберлейка за пьяную езду в городе Хэмптон, штат Нью-Йорк, стало известно 18 июня.