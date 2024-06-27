Чехова рассказала о борьбе с депрессией

Телеведущая Анфиса Чехова призналась, что прошла через период депрессии. В беседе с «Пятым каналом» она назвала расстройство «болотом» и рассказала, как смогла выбраться из него.

По словам Чехова, борьба с депрессией «бессмысленна», поскольку в ней «не рождается ничего хорошего».

«Депрессия — это результат каких-то внутренних изменений гормональных, психологических, химических. Потому что, если человек именно в депрессии находится…, ты просто чувствуешь себя печальным, грустно, вот это уныние, а оно как болото засасывает», — поделилась она.



Телеведущая добавила, что в первую очередь необходимо осмыслить глубину депрессии и если все серьезно, то обратиться к специалистам, и, возможно, начать принимать антидепрессанты. Она подчеркнула, что в их приеме нет ничего страшного и она тоже через это пришла.

При этом она отметила, что принимать антидепрессанты следует только в том случае, если выйти из депрессии сложно самостоятельно.