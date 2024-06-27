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Хеин из NewJeans перепела культовый сингл Марии Такэути Plastic Love

Участница южнокорейского герлз-бэнда NewJeans Хеин во время шоу коллектива в Токио исполнила кавер на знаменитый сити-поп-трек Plastic Love японской певицы Марии Такэути 1985 года.

Хеин из NewJeans перепела культовый сингл Марии Такэути Plastic Love
© Звук

На концерте каждая из девушек представила сольный номер. Ханни спела Aoi Sangoshou Сэйко Мацуды (1980), Минджи — Odoriko от Vaundy (2023), а Даниэль — песню собственного сочинения Butterfly. Хэрин, в свою очередь, выступила с танцем.

Plastic Love приобрела вторую волну популярности в 2017-м, когда на YouTube появился ремикс на композицию. Трек стал интернет-феноменом и возродил интерес к жанру сити-поп.

Недавно NewJeans дебютировали в Японии с синглом Supernatural, записанным при участии Фаррелла Уильямса.

Шоу-бизнес
Сэйко Мацуда