Певица, бывший народный депутат Украины Таисия Повалий заявила, что российская спецоперация стала спасением для нее и ее единомышленников-украинцев. Об этом сообщают «Аргументы и факты» со ссылкой на ее интервью.

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Повалий - уроженка Киевской области. В 2012-2014 годах она была народным депутатом Украины, некоторое время занимала должность советника экс-президента страны Виктора Януковича. Весной 2024 года стало известно, что она получила гражданство России.

«Живя в Киеве, я понимала, что нас просто уничтожают, и с каждым днем все хуже и хуже становится вокруг», - рассказала певица в интервью.



По ее словам, многие украинские артисты находятся «в затуманенном состоянии», но есть и те, кто «втихаря пишут письма со словами благодарности». Повалий рассказала, что она сама в 2014 году «затаилась» и ждала перемен.

Она добавила, что рассчитывала на выполнение минских договоренностей Украиной, но этого не произошло. Также она назвала обманом мирные обещания Владимира Зеленского, с которыми он шел на выборы.