Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе

Суд дал певице Алсу и супругу время для примирения по делу о разводе
Суд решил предоставить два месяца для примирения певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову в рамках иска об их разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена Дениса Архипова.
Отложил рассмотрение судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы. Отмечается, что обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения.
«Наша сторона рассчитает на примирение (и отказ от развода - ред.)», - подчеркнул источник.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Певица значится в этом деле истцом.
Ранее Федеральная налоговая служба начала проверку концертного агентства ООО «Эксклюзив Арт», принадлежащего певице Алсу. Его счета были заблокированы из-за налоговой задолженности. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что компания демонстрирует нулевую активность, несмотря на то, что сама Алсу давала концерты.