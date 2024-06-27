Суд дал певице Алсу и супругу два месяца для примирения по делу о разводе

Суд решил предоставить два месяца для примирения певице Алсу и предпринимателю Яну Абрамову в рамках иска об их разводе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя бизнесмена Дениса Архипова.

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Отложил рассмотрение судебный участок мирового судьи Пресненского района Москвы. Отмечается, что обе стороны подали ходатайства об отложении для примирения.

«Наша сторона рассчитает на примирение (и отказ от развода - ред.)», - подчеркнул источник.



Судебное заседание проходило в закрытом режиме. Певица значится в этом деле истцом.

Ранее Федеральная налоговая служба начала проверку концертного агентства ООО «Эксклюзив Арт», принадлежащего певице Алсу. Его счета были заблокированы из-за налоговой задолженности. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что компания демонстрирует нулевую активность, несмотря на то, что сама Алсу давала концерты.