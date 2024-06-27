Экс-солист группы «На-На» о празднике «Алые паруса»: «Шикарная вещь»

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин поблагодарил организаторов и остальных причастных к мероприятию «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Алые паруса» — вообще шикарная вещь. Молодцы те, кто придумал ее», — сказал артист.



При этом он уточнил, что в этом году не будет принимать участие в празднике из-за большого количества туристов, которые посещают город в этот период.

«Питер посещать, это очень сложно сейчас», — признался певец.



Праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня на Дворцовой площади, после в акватории реки Невы пройдет водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

21 июня стало известно, что хедлайнером праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге станет рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников), ведущими — Митя Хрусталев и Ида Галич. Перед выпускниками также выступят AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, выступления артистов будут сопровождать танцевальные номера в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов.