Калашникова нашла способ спасти брак Нетребко

Певица и модель Анна Калашникова высказала предположение, что брак артистов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова мог бы спасти общий ребенок. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

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26 июня Нетребко объявила о разводе с Эйвазовым, подчеркнув, что это было «трудное решение», но они останутся близкими друзьями. У певицы есть сын Тьяго от баритона из Уругвая Эрвина Шротта. Детей с Юсифом Эйвазовым у нее не было.

«Сейчас многие пишут, что, скорее всего, артисты расстались, потому что чувства остыли, а мне кажется, что если бы Анна родила Юсифу ребенка, то возможно бы и не было этого развода. Все-таки общие дети, как правило, скрепляют союз», - написала Калашникова.



Анна Нетребко после начала спецоперации на Украине долгое время хранила молчание. После отмены выступлений в La Scala, Баварской опере и Метрополитен-опере оперная дива выступила с осуждением позиции России. В интервью журналистам Нетребко признавалась, что оказалась «между двух огней», но «заботится о своей семье, своем искусстве». Она также заметила, что планов выступать на родине у нее нет.