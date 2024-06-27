Волочкова раскрыла свое отношение к хейтерам: «плата за успех»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не дружит с людьми из шоу-бизнеса из-за их лицемерия и злости. Об этом она рассказала «Пятому каналу».

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Волочкова назвала шоу-бизнес «клоакой целующихся змей» и сравнила его с Большим театром. Предательство и клевета, по словам Волочковой, стали ее платой за успех.

«В моем случае плата за успех - это не травмы, это не увечья, не те мозоли на ногах и перевязанные стопы, потому что мои мозоли гораздо ярче и красивее, чем мозоли на языках злых людей», - подчеркнула Волочкова.



Дочь балерины Ариадна ранее рассказала, что столкнулась с преследованиями со стороны людей, ненавидящих ее мать. По словам девушки, в приют для животных, которому она помогает как волонтер, люди приходили специально, чтобы оскорбить ее мать или ее саму.