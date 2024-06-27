Наталья Фриске не исключила, что ее дочь может стать артисткой

Блогерша Наталья Фриске призналась в беседе с «Пятым каналом», что ее дочь Луна обладает артистическими данными.

© Соцсети

Фриске отметила, что в будущем ее дочь сможет посоревноваться со своей тетей – певицей Жанной Фриске. Она не исключила, что Луна может стать артисткой, когда вырастет.

«Ой, это еще та артистка. Мне кажется, похлеще тети будет. Это все мы в дедушку, в папу нашего. Папа у нас тоже, он в прошлом артист», — поделилась блогерша.



Фриске воспитывает двухлетнюю дочь Луну от парикмахера Александра Титова. Блогерша не раз рассказывала, что мужчина не участвует в воспитании ребенка. Более того, у малышки стоит прочерк в графе «отец». В мае 2023-го Фриске призналась, что хочет завести еще одного ребенка.

В апреле 2024 года Фриске рассказала, что тратит около 200 тысяч рублей в месяц на себя и дочь. Блогерша полностью обеспечивает малышку.

14 июня Наталья Фриске выступила вместе с группой «Блестящие» на премии МУЗ-ТВ, чтобы почтить память артистки. После мероприятия на сестру знаменитости обрушился негатив. Блогерша призналась, что привыкла к хейтерам, поэтому ожидала такой реакции.