Пригожин заявил о шансе «исправиться» Лободе

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с НСН, что у украинской певицы Лободы «есть возможность исправиться», чтобы снова выступать в России.

По мнению Пригожина, никто не может «пройти чистеньким и не запачкаться». Продюсер уточнил, что Лобода не вызывает у него «изжогу». Как отметил шоумен, он не понял, на что намекает певица, использовав в новом клипе цвета флага России.

«На что намекала Лобода, не знаю, но то, что она поет на русском языке, лишний раз доказывает, что русский язык был, есть и будет. И никто не сможет запретить говорить людям по-русски», — отметил продюсер.



В июне Светлана Лобода опубликовала отрывок из клипа на песню «Молодая». В ролике поп-исполнительница позировала в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке был гипс красного цвета. Артистка сидела на трибуне с синими сиденьями.

Интернет-пользователи раскритиковали Лободу за цветовую гамму видео. Были и те, кто обратил внимание на то, что певица поет на русском языке.

В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.