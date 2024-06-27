Безрукова рассказала о купленной в ипотеку даче

Актриса Ирина Безрукова взяла ипотеку на загородный дом из-за нежелания откладывать сбережения и ждать. Об этом она рассказала газете «Комсомольская правда».

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По словам Безруковой, дачу в Подмосковье удалось построить за три месяца.

«Я поняла, что строить всю жизнь не нужно, так же как и не надо постоянно ездить туда, контролировать процесс и ругаться с прорабами. Все можно сделать намного быстрее и легче», — отметила актриса.



Артистка добавила, что могла бы не брать кредит, но решила не откладывать покупку недвижимости.

«Конечно, я могла бы подождать и накопить денег, но я хочу жить здесь и сейчас. Поэтому ипотека. А работа позволит выплатить все долги», — объяснила она.



Ранее Безрукова раскрыла стоимость своего загородного дома. По словам актрисы, дача обошлась ей примерно в 10 миллионов рублей.