Певица Ханна захотела сделать пластику груди

Певица Ханна опровергла в Telegram-канале, что делала пластику груди.

Ханна уточнила, что не имеет ничего против хирургического вмешательства. Более того, ей бы хотелось пластику груди. По словам артистки, она пока не решилась на данный шаг.

Ханна работает в музыкальной сфере с 2006 года. В мае 2024-го она опровергла, что своей карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако певица не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

Ханна также рассказала, что в 2010 году проходила кастинг в группу «Фабрика». Однако она вошла в состав. Такие пробы подтолкнули певицу на мысли, что она хочет посвятить себя музыке.

В апреле 2023-го Ханну раскритиковали за клип, в котором присутствуют вызывающие сцены. Пользователи сети упрекнули артистку в том, что она снимается в подобном, будучи женой и матерью двоих детей.

Ханна напомнила, что является артисткой с определенным образом. Ее имидж подразумевает демонстрацию собственной сексуальности с соответствующим визуалом.