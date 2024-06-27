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Певица Ханна призналась, что хочет сделать пластику груди

Певица Ханна опровергла в Telegram-канале, что делала пластику груди.

Певица Ханна захотела сделать пластику груди
© РИА Новости

Ханна уточнила, что не имеет ничего против хирургического вмешательства. Более того, ей бы хотелось пластику груди. По словам артистки, она пока не решилась на данный шаг.

Ханна работает в музыкальной сфере с 2006 года. В мае 2024-го она опровергла, что своей карьере обязана мужу Павлу Курьянову (Пашу). Она подчеркнула, что была в своей профессии задолго до встречи с продюсером. Однако певица не отрицает, что Пашу помогал ей развиваться в своем деле.

Ханна также рассказала, что в 2010 году проходила кастинг в группу «Фабрика». Однако она вошла в состав. Такие пробы подтолкнули певицу на мысли, что она хочет посвятить себя музыке.

В апреле 2023-го Ханну раскритиковали за клип, в котором присутствуют вызывающие сцены. Пользователи сети упрекнули артистку в том, что она снимается в подобном, будучи женой и матерью двоих детей.

Ханна напомнила, что является артисткой с определенным образом. Ее имидж подразумевает демонстрацию собственной сексуальности с соответствующим визуалом.

Шоу-бизнес
Павел Курьянов