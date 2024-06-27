В Spotify убрали песни SHAMAN и взломали аккаунты ряда российских рэперов

Страницы некоторых российских артистов взломаны в стриминговом музыкальном сервисе Spotify. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в сервисе взломали аккаунты и сменили обложки профилей рэперов Slava Marlow, Soda Luv, Yanix, Lida. Также в Spotify переименовали песни певицы Полины Гагариной.

Кроме того, с музыкальной платформы исчез аккаунт с песнями исполнителя SHAMAN (Ярослава Дронова).

Сервис Spotify запустили в России в 2020 году, в апреле 2022-го платформа прекратила работу в стране. Единственное юридическое лицо, представлявшее стриминг в РФ, официально прекратило деятельность в декабре прошлого года.