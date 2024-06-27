Протеже Киркорова о пластике: «Я хотела, чтобы все ужаснулись»

Протеже певца Филиппа Киркорова, певица и актриса Марго Овсянникова призналась в шоу «УТРО. ТНТ», что не делала пластику лица и тела.

В студии программы Овсянникова сняла с себя пластический грим, который изображал ее изменения после якобы хирургического вмешательства. Артистка призналась, что хотела привлечь внимание девушек и показать обратную сторону пластических операций. Она попросила прощения у поклонников Киркорова, которые испугались за нее и плакали.

«Я не хотела никого обидеть, но это и была моя цель — я хотела, чтобы все ужаснулись, чтобы сказали: «Какой ужас». Я специально сделала экстрим-пластику, чтобы со стороны посмотреть, до чего может довести себя молодая девушка», — поделилась артистка.



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1 мая Овсянникова сообщила, что обратилась к пластическому хирургу Тимуру Хайдарову по совету певца Филиппа Киркорова. При этом специалист заявил, что Овсянниковой не нужны его услуги. Он назвал артистку натуральной, «идеальной и божественной». Однако, по словам хирурга, «раз Король сказал», то они будут «ваять».