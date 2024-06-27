Suede назвали свой предстоящий альбом «шумным, безумным и сырым»

Британский рок-коллектив Suede начал запись своей десятой пластинки. По словам артистов, релиз будет более «отчаянным и невротичным», чем их предыдущий полноформатник Autofiction (2022).

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«Будет шумно, будет странно. Более безумно и в каком-то смысле более прямолинейно и честно. Многие темы довольно откровенны и сыры. В нем (альбоме — прим. ред.) нет поэзии. Это просто выражение моих чувств по поводу вещей», поделился в интервью Absolute Radio фронтмен группы Бретт Андерсон.

Недавно на британском фестивале «Isle Of Wight» Suede сыграли новый стремительный трек Antidepressants, основанный на пост-панк-риффах.

Ранее экс-гитарист и пианист команды Бернард Батлер выпустил первый за 25 лет сольный лонгплей.