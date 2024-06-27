Расторгуев объяснил, почему «Любэ» не хочет ездить с концертами в Донбасс

Лидер «Любэ» Николай Расторгуев рассказал, что группа регулярно получает приглашения выступить в Донбассе, но там недостаточно площадок с нужным оборудованием, а «он не бард» и «с одной гитарой не поедет». Об этом музыкант рассказал Daily Storm.

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По его словам, группа играет в таком жанре, что в Донбассе для них сейчас «слишком сложные условия».

«Я с гитарой один не могу поехать. Я не совсем бард. Мы были в Донецке и так далее. Но на каких-то больших площадках нужно, чтобы там уже было оборудование, чтобы все уже было. Сейчас обстановка сложнее», - заявил Расторгуев.



При этом он отметил, что регулярно встречается с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, в том числе в госпиталях. Также они приходят на концерты группы, например, в Подмосковье.

«Вот буквально недавно у меня концерт был в Подмосковье. На днях. И приходили ребята, которые приехали на побывку. Мы разговаривали, сфотографировались, я спрашивал, как у них там», - рассказал певец.



Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации Расторгуева в одну из московских больниц. Указывалось, что причиной стали проблемы с сердцем у лидера «Любэ». Позднее Расторгуев пояснил, что прошел медобследование, и коллектив продолжает проводить юбилейный тур по стране.