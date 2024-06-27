Лепс установил личный рекорд в ходьбе, преодолев 62 километра на 62‑летие за 8,5 часа
Певец Григорий Лепс установил личный рекорд в ходьбе на 62 километра, об этом он сообщил в своих социальных сетях.
Дистанция выбрана не случайно — певец приравнял её к ближайшему дню рождения. 16 июля Лепсу исполнится 62 года. Музыкант преодолел расстояние за 8 часов 35 минут и 54 секунды. Народный артист России признался, что в этот раз показал более быстрое время, чем на 60‑летие.
— На 62 года я прошел 62 километра. К сожалению, телефоны у нас здесь не всегда работали, но у нас есть часики, которые я сфотографировал, чтобы всё было без обмана. В этот раз даже прошел быстрее, чем 60 километров, но у меня был хороший напарник, он меня тащил. Спасибо богу, спасибо вам! Всем счастья, всем здоровья! — сказал на видео Лепс.