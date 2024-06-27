Певец Григорий Лепс установил личный рекорд в ходьбе на 62 километра, об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Дистанция выбрана не случайно — певец приравнял её к ближайшему дню рождения. 16 июля Лепсу исполнится 62 года. Музыкант преодолел расстояние за 8 часов 35 минут и 54 секунды. Народный артист России признался, что в этот раз показал более быстрое время, чем на 60‑летие.