Умер американский актер Билл Коббс

В Калифорнии на 91-м году жизни не стало актера Билла Коббса. Информацией о его кончине поделился брат артиста в своем аккаунте в соцсети Facebook*.

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— Мы с прискорбием сообщаем о кончине Билла Коббса. Во вторник, 25 июня, Билл мирно умер в своем доме в Калифорнии, — написал родственник.



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Билл Коббс родился в Кливленде, штат Огайо. В юношестве будущий актер играл в любительском театре, а в 1974 году дебютировал в кино.

В 2006 году актер был удостоен награды кинофестиваля в Трентоне за дубляж ленты «Эликсир бессмертия». Спустя шесть лет Коббс исполнил роль в многосерийном проекте «На старт!» вместе с артистом Мэттью Перри.

Наибольшую популярность Биллу Коббсу принесли роли в сериалах «Клан Сопрано» и «Скорая помощь». Также актер снимался в кинокартинах «Телохранитель», «Ночь в музее», «Оз: Великий и Ужасный» и «Похороните меня заживо». Последней ролью артиста стал эпизодический персонаж в фильме «Агенты «Щ.И.Т.».

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