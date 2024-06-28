Киркоров снялся с куклой Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с куклой, которая является копией певицы Аллы Пугачевой.

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На видео исполнитель показал поклонникам игрушечную Пугачеву, напев на фоне ее композицию «Миллион роз». Киркоров отметил, что эту куклу ему привез скульптор Владимир Емельянинко. Художник также подарил артисту другие свои работы: актрису Мэрилин Монро, барда Владимира Высоцкого в роли Гамлета, певицу Лолиту Милявскую, артиста цирка Олега Попова и других.

Киркоров напомнил, что в его коллекции уже были игрушечные версии модельера Карла Лагерфельда, шансонье Михаила Шуфутинского и самого исполнителя.

В ноябре прошлого года Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне возвращения Пугачевой в Россию. Он отдал за работу 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.