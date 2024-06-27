Названа причина развода Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова

Накануне оперная певица Анна Нетребко и тенор Юсиф Эйвазов объявили о разводе. Новость стала шоком для поклонников пары. Все начали гадать, что случилось между супругами. Источники из окружения артистов утверждают, что они не выдержали отношений на расстоянии.

Отношения Нетребко и Эйвазова давно переживали не самые простые времена. Они работали в разных странах — Юсиф в Баку, а Анна постоянно находилась в Вене.

Певица Анна Нетребко объявила о разводе с певцом Юсифом Эйвазовым

«Отношения просто сами сошли на нет, все случилось само собой», — рассказывает источник из близкого окружения пары StarHit.



Пара не пытается сделать шоу из своего расставания, в отличие от многих звезд. Они продолжат работать вместе, несмотря на слухи о том, что их творческий путь будет идти раздельно.

Нетребко и Эйвазов поженились в 2015 году, свадьба прошла в Вене. Юсиф принял не только Анну, но и ее сына, страдающего аутизмом. Благодаря жене карьера артиста сильно продвинулась, он стал выступать с ней в спектаклях на престижных площадках. Их брак продлился 10 лет.

Оперная певица до брака с Эйвазовым была помолвлена баритоном из Уругвая Эрвином Шроттом. После шести лет отношений они приняли решение расстаться. У возлюбленных родился сын Тьяго Аруа.