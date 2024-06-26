Нетребко объявила о разводе с Юсифом Эйвазовым

Оперная певица Анна Нетребко объявила о разводе с азербайджанским певцом Юсифом Эйвазовым. Об этом сообщает Austria Presse-Agentur (APA) с официальным комментарием пары.

«После десяти счастливых лет вместе мы приняли трудное решение расстаться. Мы остаемся близкими друзьями, объединенными общей любовью к Тьяго», — сообщили они.



Однако пара не раскрыла причину расставания.

У певицы есть 15-летний сын от баритона из Уругвая Эрвина Шротта, с которым она была помолвлена. Артистка не скрывает, что первенец имеет особенности в развитии — у Тияго аутизм, однако он не отстает от сверстников, подросток учится в девятом классе венской школы. По мнению знаменитости, таким детям, как ее сын, «никакой медицины не нужно», только любовь и внимание.

С 2015 года Анна Нетребко была замужем за певцом Юсифом Эйвазовым. По воспоминаниям тенора, первое знакомство с пасынком состоялось, когда Тияго было шесть лет, и они оба настороженно отнеслись к друг другу. Артист признавался в личном блоге, что не знал, как вести себя с мальчиком, но ему удалось найти правильный подход. Эйвазов неоднократно отмечал, что считает Тияго своим сыном и воспитывает его как родного.