Кологривый укусил Соболева и поругался с Волей

Актер Никита Кологривый укусил Илью Соболева и поругался с Павлом Волей. Об этом сообщает Kp.ru.

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Актер Никита Кологривый стал гостем «Шоу Воли» на ТНТ. Однако как только актер попал на съемочную площадку, комик Илья Соболев предложил устроить ему скандал — в итоге Кологривый тут же опрокинул стол, за которым сидел Павел Воля и заявил, что «это шоу давно уже его».

«Какой-то он нормальный», — прокомментировал ситуацию Воля.



В какой-то момент Соболев поинтересовался у актера, чем отличается укус Никиты Кологривого от укуса нормального человека — в итоге юморист на себе испытал силу укуса звезды «Слова пацана».

В беседе с Волей Кологривый признался, что ему нравится зарабатывать много денег, однако от этого он испытывает дискомфорт.

«Конечно, я люблю получать деньги и мечтал зарабатывать их всю свою жизнь. Но мне становится некомфортно, когда люди, которые спасают жизни — врачи и пожарные — получают меньше», — объяснил он.



Ранее мы писали о том, что Актер Никита Кологривый не прошел кастинг в сериал «Полупановы».