Продюсер ответил на вопрос о присутствии Пугачевой на фестивале Вайкуле

Российская певица Алла Пугачева посетит фестиваль советской и латвийской артистки Лаймы Вайкуле из-за нежелания ссориться с ней. Об этом продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с NEWS.ru.

Медиаменеджер отметил, что Пугачева прилетит в Юрмалу, так как ей тяжело находиться на Кипре и в Израиле из-за жары.

«Она много лет летом отдыхает в Прибалтике, и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль», — сказал Лавров, предположив, что Пугачева также получит деньги за посещение мероприятия.



Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, которая проживает на Кипре, почти перестала выходить из дома.