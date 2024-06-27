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Продюсер ответил на вопрос о присутствии Пугачевой на фестивале Вайкуле

Российская певица Алла Пугачева посетит фестиваль советской и латвийской артистки Лаймы Вайкуле из-за нежелания ссориться с ней. Об этом продюсер Сергей Лавров рассказал в беседе с NEWS.ru.

Продюсер ответил на вопрос о присутствии Пугачевой на фестивале Вайкуле
© ТАСС

Медиаменеджер отметил, что Пугачева прилетит в Юрмалу, так как ей тяжело находиться на Кипре и в Израиле из-за жары.

«Она много лет летом отдыхает в Прибалтике, и, чтобы не разругаться с Вайкуле, придет к ней на фестиваль», — сказал Лавров, предположив, что Пугачева также получит деньги за посещение мероприятия.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева, которая проживает на Кипре, почти перестала выходить из дома.

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