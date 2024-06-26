Алсу заявила о возвращении на сцену на фоне развода
Российская певица, телеведущая и актриса Алсу анонсировала свое скорое возвращение на сцену в полном объёме.
Накануне Алсу пришла на светскую премию "Мама года-2024" и получила премию "Любящая мама". Сейчас она проходит через процедуру развода с Яном Абрамовым, отцом троих ее детей.
"У меня сейчас новый виток в жизни. Я возвращаюсь на сцену. Будут и гастроли, и выступления, и новые песни", - заявила артистка MK.RU.
Ранее она всего одним словом развеяла последние сомнения публики в причинах своего развода.
Алсу подала заявление в конце мая, очередное заседание суда состоится 27 июня.