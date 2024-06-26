Алсу заявила о возвращении на сцену на фоне развода

Российская певица, телеведущая и актриса Алсу анонсировала свое скорое возвращение на сцену в полном объёме.

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Накануне Алсу пришла на светскую премию "Мама года-2024" и получила премию "Любящая мама". Сейчас она проходит через процедуру развода с Яном Абрамовым, отцом троих ее детей.

"У меня сейчас новый виток в жизни. Я возвращаюсь на сцену. Будут и гастроли, и выступления, и новые песни", - заявила артистка MK.RU.



Ранее она всего одним словом развеяла последние сомнения публики в причинах своего развода.

Алсу подала заявление в конце мая, очередное заседание суда состоится 27 июня.