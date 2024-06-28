Чимин из BTS представил трек Smeraldo Garden Marching Band и клип на него

Участник южнокорейского бойз-бэнда BTS Чимин выпустил первый сингл из грядущего второго сольного альбома Muse — Smeraldo Garden Marching Band. Песня записана при участии рэпера Loco.

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Энергичный, жизнеутверждающий трек о любви дополнил клип, в котором артист поет на сказочной сцене где-то в живописных краях в компании танцоров и Loco.

Релиз Muse ожидается 19 июля. В него также войдет выпущенная в 2023-м композиция Closer Than This, посвященная поклонникам. Дебютный сольник Чимина FACE увидел свет в прошлом году.

Ранее Ви из BTS анонсировал фотокнигу с моментами из его жизни вне сцены.