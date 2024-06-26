Клава Кока выпустила клип на трек «Нет проблем»

Певица Клава Кока представила видео на композицию «Нет проблем». Клип в стиле азиатского кино, напоминающий ленты Вонга Карвая, поставил режиссер Тимур Скрипник.

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История в ролике происходит в Гонконге. Четыре девушки, среди которых есть и Клава, работают в маленьком магазине. Всех героинь подвергают абьюзу их бойфренды. В финале обидчики оказываются связаны с заклеенными ртами в подсобном помещении.

Артистка призналась, что видео стало «одним из самых стильных» в ее карьере. Работа снималась на пленку в Гонконге. Кока уточнила, что для зрителей оставлены несколько секретных посланий. Так, актер, исполнивший роль бывшего парня звезды, уже снимался в ее клипе шесть лет назад.

Ранее Клава пообещала обманутой мошенниками поклоннице съемку в ее ролике.