Возлюбленная Тимати показала сумку за миллионы рублей

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова показала дорогостояющую сумку. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Модель разместила снимок, на котором продемонстрировала часть своего кроссовка коричневого и белого цветов, а также большую сумку из крокодиловой кожи бренда Hermes Birkin. Известно, что цена на аналогичный аксессуар, бывший в употреблении, составляет 4,2 миллиона рублей.

При этом на фото видно, что внутри люксового аксессуара находился пес звезды.

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Ранее жена Дональда Трампа появилась на публике с сумкой почти за 3 миллиона рублей. Жена экс-президента США прошлась по улицам Нью-Йорка в монохромном наряде белого цвета, который состоял из рубашки, прямых брюк и балеток. В руках знаменитость держала сумку Hermes Birkin Sellier, стоимость которой составляет как минимум 33 тысячи долларов (почти три миллиона рублей).