Чеботина назвала главный критерий при выборе мужчины

Певица Люся Чеботина призналась, что считает самым главным мужским критерием ум, поэтому не будет встречаться даже с самым богатым мужчиной в мире, если им не о чем будет поговорить и помолчать. Об этом звезда заявила на съемках клипа на песню «За бывшего» в одном из московских отелей, передает корреспондент NEWS.ru.

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Он должен быть умнее меня, а не богаче и успешнее, потому что деньги мы можем вместе заработать, а умом, к сожалению, не все обладают. Как показывает практика, и мудростью особо не многие владеют. Самое главное это то, что внутри человека, а какая у него зарплата – хоть 50 тысяч рублей, хоть он стартап запускает, не важно, – призналась девушка.



Она также пояснила, что в семье есть и взлеты и падения, поэтому нужно любить друг друга, чтобы преодолевать невзгоды.

Зарплата может меняться, но самое главное, что в сердце и голове, – заключила девушка.



Также Чеботина призналась, что пережить расставание с любимым человеком ей помогло окружение — семья и друзья. В трудное время они окружили ее заботой и лаской, которые спустя время сделали девушку другим человеком.