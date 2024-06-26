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Bloc Party представили сингл Flirting Again

Британские инди-рокеры Bloc Party выпустили композицию Flirting Again. Трек стал первой работой группы в этом году.

Bloc Party представили сингл Flirting Again
© Звук

Энергичный сингл, по словам лидера коллектива Келе Окереке, рассказывает о «возвращении на "сцену" и попытке выглядеть желанным, скрывая при этом боль, которая тебя определяет».

«Мы все несем с собой различные шрамы, которые накопились за эти годы, горе, которое сформировало то, как мы отдаем и получаем любовь. Эта песня о том, как взять себя в руки и идти дальше», — поделился артист.

Последний на сегодняшний день лонгплей Bloc Party «Alpha Games» увидел свет в 2022-м. В прошлом году команда представила мини-альбом The Highlife EP.