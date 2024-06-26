Смерть известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, скончавшейся 30 мая после продолжительной борьбы с раком головного мозга, оставила без ответа множество вопросов. В течение последних пяти лет ее жизнь была полна испытаний, но несмотря на затворнический образ жизни, друзья и коллеги актрисы продолжали поддерживать ее и ее мужа Петра Чернышева, который не щадя себя, занимался ее лечением.

Поклонники актрисы были шокированы отсутствием на похоронах коллег Заворотнюк по популярному сериалу «Моя прекрасная няня». Ожидалось, что по крайней мере они проявят свое последнее уважение. Сергей Жигунов, с которым у Анастасии были тесные отношения на съемочной площадке, не пришел. Но большой вопрос вызвало отсутствие и других ключевых актеров, включая Бориса Смолкина, который воплотил на экране одну из запоминающихся ролей.

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Как оказалось, Смолкин не только не присутствовал на прощании, но и воздерживался от комментариев по поводу смерти коллеги до недавнего времени. На днях он высказался в передаче «Новые русские сенсации» на канале НТВ, объяснив свое молчание и отсутствие на похоронах. Смолкин отметил, что в определенный момент каждый человек решает сам, как ему быть с публичностью, и что перед лицом болезни и смерти многие предпочитают сохранить личное пространство и уединение.