Азиза рассказала, как ей удалось выбраться из эпицентра теракта в Дагестане

Певица Азиза оказалась в Дербенте в момент террористической атаки - она готовилась к выступлению на одной из местных площадок. Артистка рассказала «Московскому комсомольцу», как развивались события, и напомнила, что ранее уже оказывалась в похожих ситуациях.

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В воскресенье, 23 июня, террористы совершили нападения на православные храмы и синагоги в Дербенте и Махачкале. Жертвами атаки стали 16 сотрудников полиции и четверо гражданских, в том числе православный священник.

«В момент террористического акта я находилась в Дербенте на сцене: у меня была репетиция. Я пела песню Ильи Резника о героях СВО «Любимые не умирают», - рассказала Азиза о том дне.



Она отметила, что выступление должно было пройти на одной из городских площадей. Когда репетиция подходила к концу, на соседней улице - всего в трехстах метрах - началась стрельба. Азиза подчеркнула, что паники не было, ее команда собрала вещи и покинула площадку. Певице нужно было добраться до гостиницы в Махачкале, но из-за контртеррористической операции сделать это удалось только через семь часов.

«Я не испугалась, потому что, к сожалению, уже не первый раз оказываюсь в таких ситуациях. Начиная с Афганистана, куда я в составе группы «Садо» ездила поддерживать наших солдат, будучи 16-летней девчонкой», - подчеркнула Азиза.



По словам певицы, во время дербентской атаки у нее было ощущение, что наступила «оглушающая тишина». Окружающие люди «будто онемели от этого ужаса».

«Многие ко мне подходили и говорили: «Мы хотим жить в мире и согласии». Все надеются, что эти непростые, тревожные времена пройдут», - подчеркнула Азиза.



Певица рассказала, что провела в Дагестане еще два дня и готова поехать туда снова. Она предложила главе Дагестана перенести патриотическую акцию с концертом на другое время, чтобы поддержать жителей республики.