«С глазами запуганной лани забилась в угол», — Гришаева раскрыла, как Заворотнюк молила ее спасти
В 2019 году мир узнал о том, что жизнь Анастасии Заворотнюк в опасности. Когда в сети поползли слухи о ее болезни, большинство человек просто отказывалось верить в случившееся. Народ был уверен, что это злая шутка беспринципных людей, пожелавших заработать популярность на придуманном горе Насти. Но все оказалось правдой. Конечно же, еще больший шок испытали друзья звезды.
Нонна Гришаева настолько волновалась за подругу, что даже видела ее во снах. Она вспомнила сон о том, как девушка прибежала к ней, прося укрыть ее от назойливых СМИ. Насте совсем не хотелось выносить все на обозрение, но, кажется, что происходящее было слишком сложно скрывать.
«Прекрасная, утонченная, с глазами запуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила меня спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь», — рассказывала с волнением Нонна о поведении Насти во сне.
Да, это просто сумбурные образы, которые пришли к Гришаевой. Но тогда поклонники были уверены, что она передала именно то настроение, в котором пребывала Заворотнюк.
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