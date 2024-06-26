Гришаева раскрыла, как Заворотнюк молила ее спасти

В 2019 году мир узнал о том, что жизнь Анастасии Заворотнюк в опасности. Когда в сети поползли слухи о ее болезни, большинство человек просто отказывалось верить в случившееся. Народ был уверен, что это злая шутка беспринципных людей, пожелавших заработать популярность на придуманном горе Насти. Но все оказалось правдой. Конечно же, еще больший шок испытали друзья звезды.

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Нонна Гришаева настолько волновалась за подругу, что даже видела ее во снах. Она вспомнила сон о том, как девушка прибежала к ней, прося укрыть ее от назойливых СМИ. Насте совсем не хотелось выносить все на обозрение, но, кажется, что происходящее было слишком сложно скрывать.

«Прекрасная, утонченная, с глазами запуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила меня спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь», — рассказывала с волнением Нонна о поведении Насти во сне.



Да, это просто сумбурные образы, которые пришли к Гришаевой. Но тогда поклонники были уверены, что она передала именно то настроение, в котором пребывала Заворотнюк.