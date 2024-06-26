Стало известно, сколько зарабатывает Джордж Майкл после своей смерти

Покойный британский поп-певец Джордж Майкл продолжает зарабатывать на своих песнях «ошеломляющую сумму денег» даже после смерти благодаря резкому росту продаж пластинок и телевизионных контрактов, пишет Daily Express. Сообщается, что в 2023 году компания скончавшегося 8 лет назад исполнителя Nobby's Hobbies Holdings получила рекордные 2 млн фунтов (около 221 млн рублей). По данным издания, Майкл является одним из самых продаваемых музыкантов всех времен, ежегодно в мире покупается до 125 млн экземпляров его пластинок.

В 2022 году Netflix снял популярный документальный фильм о группе, в которой играл Джордж Майкл. В сентябре того же года исполнитель занял второе место в мировых чартах. Его альбом 1996 года Elder был ремастирован и дополнен, что увеличило и без того огромные продажи пластинки. В декабре 2023 года, почти через 40 лет после первого релиза, песня Майкла Last Christmas возглавила праздничные чарты, — говорится в сообщении.



В 2019 году сестра Майкла Мелани Панайоту в Рождество была найдена мертвой в своем доме. Она умерла ровно спустя три года после смерти знаменитого брата. В местной полиции уточнили, что криминального следа в смерти 55-летней женщины обнаружено не было.

Джордж Майкл скончался 25 декабря 2016 года в возрасте 53 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Одним из самых знаменитых хитов музыканта является песня Last Christmas.