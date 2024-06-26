Немоляева высмеяла «переобувшегося» Калныньша

Народная артистка РФ Светлана Немоляева заявила, что ей «даже неприятно говорить» о своем латвийском коллеге Иваре Калныньше, который сначала резко высказался о россиянах, а затем начал говорит, что это Россия от него отказалась. Ее слова приводят «Аргументы и факты».

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Калныньш, известный по ролям в фильмах «Зимняя вишня» и «Театр», стал высказываться против России еще в 2022 году. Он заявлял, что «выбросил из памяти» советские и российские фильмы со своим участием. Россиян он назвал людьми с «имперскими замашками», а также заверил, что больше не будет сниматься в российском кино.

Немоляева напомнила Ивару Калныньшу, что, когда после распада СССР в Латвии «умерло кино», он зарабатывал именно в России, принимая в том числе и участие в популярных российских кинофестивалях «Амурская осень», «Киношок», «Хрустальный ИсточникЪ».

«Ивар, приди в себя!»: Сергей Никоненко раскритиковал латвийского актера Калныньша за его слова о России

Актриса призналась, что для нее стали шоком заявления Ивара Калныньша, потому что раньше они общались и она «думала, что он нормальный». При этом она обратила внимание, что последнее время латвийский актер смягчил свою позицию и начал заявлять, что «по поводу какого-нибудь народа, страны или языка никогда не выражался».

«Скорее всего, деньги заканчиваются. (…) Мне даже неприятно о нем говорить», - призналась Светлана Немоляева.



Ранее актер Сергей Никоненко грубо ответил на антироссийские высказывания Ивара Калныньша. По мнению артиста, «таких подпевал, как он», больше не будут снимать ни в Америке, ни тем более в России.