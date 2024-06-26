Пригожин отреагировал на санкции ЕС против SHAMAN и Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на санкции Европейского союза (ЕС) против исполнителей SHAMAN (Ярослава Дронова) и Полины Гагариной. Его слова приводит издание «Абзац».

Медиаменеджер назвал безобразными ограничения, введенные против российских артистов. Он отметил, что это нарушает основные принципы демократии. Пригожин также подчеркнул, что ни Гагарина, ни Дронов и так бы не поехали с выступлениями в недружественные страны.

«Сегодня все попадают под пресс. На Западе уже запрещали Чайковского, наш гимн, спортсменов. Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — заключил продюсер.



В 14-м пакете санкций ЕС против России были расширены персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной и Дронова, из деятелей культуры в санкционном списке также оказался актер Иван Охлобыстин.