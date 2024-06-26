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Пригожин отреагировал на санкции ЕС против SHAMAN и Гагариной

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на санкции Европейского союза (ЕС) против исполнителей SHAMAN (Ярослава Дронова) и Полины Гагариной. Его слова приводит издание «Абзац».

Пригожин отреагировал на санкции ЕС против SHAMAN и Гагариной
© globallookpress.com

Медиаменеджер назвал безобразными ограничения, введенные против российских артистов. Он отметил, что это нарушает основные принципы демократии. Пригожин также подчеркнул, что ни Гагарина, ни Дронов и так бы не поехали с выступлениями в недружественные страны.

«Сегодня все попадают под пресс. На Западе уже запрещали Чайковского, наш гимн, спортсменов. Мы живем в диктаторском мире, где нет свободы передвижения», — заключил продюсер.

В 14-м пакете санкций ЕС против России были расширены персональные ограничения, под которые попали 116 физических лиц и организаций. Помимо Гагариной и Дронова, из деятелей культуры в санкционном списке также оказался актер Иван Охлобыстин.

Шоу-бизнес
Иван Охлобыстин
Иосиф Пригожин
Полина Гагарина
ЕС