Porsche солиста группы "Три дня дождя" облили краской из-за парковки

Автомобиль солиста группы "Три дня дождя" Глеба Викторова был обильно испачкан краской возле дома музыканта в поселке Отрадное.

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Дорогостоящий Porsche 911 Turbo S привлек внимание вандалов из-за неправильной парковки - музыкант поставил машину на тротуаре у продуктового магазина.

Видео с аккуратным заездом на тротуар и фото последствий такой стоянки публикует Mash. Уточнено, что жители неоднократно просили певца не нарушать правила парковки, пеняли на сломанную плитку и требовали прекратить проводить шумные вечеринки.

Просьбам соседей Глеб Викторов не внял. По данным канала, Porsche 911 Turbo S 2017 года за 11 миллионов рублей зарегистрирован на продюсера группы Сергея Шабанова и доступ к нему из участников группы имеет только Глеб Викторов.

В мае прошлого года Викторов сорвал концерт в Екатеринбурге. Позднее он признался, что перед вступлением принял запрещённые законодательством РФ вещества и алкоголь.