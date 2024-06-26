Экс-продюсеру группы "Ленинград" назначили штраф за дискредитацию ВС РФ

Дорогомиловский районный суд города Москвы вынес решение по делу бывшего продюсера группы "Ленинград" Дмитрия Ицковича, обвиняемого в дискредитации ВС РФ, ему назначен штраф в размере 150 тыс. рублей. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решением Дорогомиловского районного суда города Москвы Дмитрию Ицковичу, обвиняемому в совершении правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ, назначен штраф в размере 150 тыс. рублей", - сказано в решении судьи.



Продюсер вину признал, обещал больше подобного не допускать. Причина привлечения к административной ответственности - публикация в его телеграм-канале.

Ицкович занимался продюсированием рок-групп "Аукцыон" и "Ленинград". Он основал ЗАО "Объединенное гуманитарное издательство" и интернет-издание "Полит.ру" (заблокировано на территории РФ за неоднократное размещение фейковой информации). Открыл первый российский интеллектуальный клуб - "Проект ОГИ", соединявший в себе кафе, книжный магазин и площадку для культурных мероприятий. Владеет московскими барами "Зинзивер", "Дежурная рюмочная" и петербургскими заведениями "В бутылке" и "Залив".