Раскрыты подробности отношений Джастина Тимберлейка с женой после ареста

Певец Джастин Тимберлейк и его жена Джессика Бил сконцентрировались на работе и семье после слухов о разводе из-за скандала с пьяным вождением. Об этом сообщает издание People.

Несмотря на сплетни о расставании, у Джастина Тимберлейка и Джессики Бил все в порядке в личной жизни. Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что сейчас певец и актриса сосредоточены на своей семье и карьере. По словам источника, Джессика Бил гордится успехами своего мужа и всегда готова его поддержать.

«Джесс никогда бы не пропустила концерт Джастина, если бы у нее была возможность присутствовать. Она очень рада за него», — рассказал инсайдер.



18 июня Джастин Тимберлейк отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и «стеклянные» «налитые кровью» глаза.

25 июня появились слухи о разводе Тимберлейка и Бил. Актрису заметили без обручального кольца. Позже в сети появилось видео, где артистка танцует на концерте мужа.