Певица Азиза Мухамедова, исполняющая хит «Милый мой, твой улыбка», оказалась в центре событий трагического происшествия в Дербенте, сообщает «МК». Как указало издание, в тот день звезда планировала выступить на открытой сцене в рамках патриотической акции.

Также уточняется, что во время репетиции Азиза услышала выстрелы, произошедшие на соседней улице. Концерт был отменен, и ее быстро увели в безопасное место, где она оставалась до окончания контртеррористической операции в городе.