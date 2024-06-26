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Певица Азиза оказалась в эпицентре теракта в Дербенте

Певица Азиза Мухамедова, исполняющая хит «Милый мой, твой улыбка», оказалась в центре событий трагического происшествия в Дербенте, сообщает «МК». Как указало издание, в тот день звезда планировала выступить на открытой сцене в рамках патриотической акции.

Также уточняется, что во время репетиции Азиза услышала выстрелы, произошедшие на соседней улице. Концерт был отменен, и ее быстро увели в безопасное место, где она оставалась до окончания контртеррористической операции в городе.

Я уже вернулась в Москву. Прилетели сюда поздно вечером вчера, — сказала певица журналистам.
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