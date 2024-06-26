Лев Лещенко рассказал, с кем из зарубежных музыкантов хотел бы поработать

Исполнитель посетовал на то, что звезда не предлагает ему сотрудничество.

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«Мое желание ни о чем не говорит, к сожалению», — заметил музыкант в разговоре с «Газетой.RU». По словам Лещенко, он поет с теми, кто «расположен» к нему.

У Льва Валериановича есть фиты с такими современными артистами, как Loc-Dog, Filatov & Karas и Баста. Певец называет поп-культуру сегодняшнего дня «убедительной и интересной».

Недавно исполнитель вместе с Сергеем Арутюновым представил новую версию своей композиции «Родная земля» 1979 года.