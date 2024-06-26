В 2022 году стали появляться слухи об изменах банкира Яна Абрамова певице Алсу с моделью Анастасией Решетовой.

Решетова недавно заявила, что никогда не вступила бы в отношения с женатым мужчиной, однако Алсу обвинила девушку во лжи. После этого Решетова ушла в тень, а исполнительница выпустила новую песню и сняла клип.

Поведением певицы восхитилась жена Гарика Мартиросяна Жанна. По ее словам, Алсу поступила верно.

— Молодец! Соседи затопили, а вы не растерялись. Браво! — написала она в социальных сетях.



Певица Наталья Штурм ранее назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи. Но она не стала строго судить новую возлюбленную Яна Абрамова и отметила, что каждый имеет право на ошибку.

Алсу охарактеризовала любовниц бывшего мужа

В мае стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Некоторое время она хранила молчание и только сейчас решила прокомментировать ситуацию.

Также сообщалось, что Алсу и Абрамов не живут вместе более полугода. Бывший муж появлялся в доме только наездами. Отмечается, что артистка уже давно не выносила поведения Абрамова.