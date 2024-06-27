Буланова назвала причины не переезжать в Москву

Певица Татьяна Буланова рассказала в интервью о причинах, почему она никогда не предаст родной Санкт-Петербург ради комфортной Москвы.

По ее словам, квартира в Москве у нее есть, и она могла переехать, но не хочет этого, несмотря на очевидные плюсы мегаполиса. Периодически там живет ее муж.

— Я считаю, что оставлять и бросать свой город — это предательство, — сообщила Буланова.



Артистка призналась, что в столичном регионе жить легче и комфортнее. В Москве быстро решаются рабочие вопросы, поскольку рядом много телекомпаний. Однако певице удобно жить на два города — это не влияет на ее отношения, передает «Российская газета».

Также Буланова сообщила, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева уже вряд ли вернется на российскую сцену. По ее словам, преемник певицы уже давно самостоятельно объявил свой статус.

22 мая стало известно, что экс-муж Булановой футболист Владислав Радимов с возлюбленной подали заявление в ЗАГС. Новая избранница спортсмена является основателем собственного бренда, у нее также имеется свой салон.