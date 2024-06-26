Стало известно, почему Сердючка поет на русском

Украинский певец Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, поет на русском языке в надежде вернуться в Россию, считает музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что исполнитель может рассматривать это в качестве «запасного аэродрома».

Возможно, Данилко еще имеет в виду запасной аэродром. Мало того, что он поет песни на русском языке, но еще может быть надеется на то, что эти песни пригодятся в будущем и он каким-то образом сможет выступать в России, — пояснил продюсер.



По словам Рудченко, Данилко, как и многие эстрадные артисты, думает про деньги. Как уточнил эксперт, все проекты направлены именно на получение заработка. В связи с этим, уверен продюсер, певцу приходится выступать с песнями на русском языке, так как благодаря этому контенту он заслужил популярность.

Он стал популярным благодаря русскоязычному контенту. И основной бюджет он получил только благодаря русскоязычному контенту. Этим он успешно пользуется. То же самое делает [Светлана] Лобода, как бы половина зала не уходила с ее концертов, — добавил Рудченко.



В мае 2024 года концерт Данилко в Киеве закончился скандалом. Возмущенные зрители покинули площадку прямо во время выступления, поскольку артист исполнил русскоязычные песни, написанные еще до начала специальной военной операции.